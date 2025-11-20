Medical Intelligence Cijena danas

Trenutačna cijena Medical Intelligence (MEDI) danas je $ 0.0145749, s promjenom od 0.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEDI u USD je $ 0.0145749 po MEDI.

Medical Intelligence trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,447,875, s količinom u optjecaju od 100.00M MEDI. Tijekom posljednja 24 sata, MEDI trgovao je između $ 0.01376863 (niska) i $ 0.01492564 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.267655, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01052693.

U kratkoročnim performansama, MEDI se kretao -0.01% u posljednjem satu i -1.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Medical Intelligence (MEDI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Medical Intelligence je $ 1.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEDI je 100.00M, s ukupnom količinom od 99999980.62769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.