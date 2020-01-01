Medibloc (MED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Medibloc (MED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MediBloc's healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Službena web stranica: https://medibloc.com/ Bijela knjiga: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf

Medibloc (MED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Medibloc (MED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 52.83M Ukupna količina: $ 10.87B Količina u optjecaju: $ 10.08B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.97M Povijesni maksimum: $ 0.351852 Povijesni minimum: $ 0.00161437 Trenutna cijena: $ 0.00524029

Medibloc (MED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Medibloc (MED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

