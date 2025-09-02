Medibloc (MED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00524007 $ 0.00524007 $ 0.00524007 24-satna najniža cijena $ 0.00538589 $ 0.00538589 $ 0.00538589 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00524007$ 0.00524007 $ 0.00524007 24-satna najviša cijena $ 0.00538589$ 0.00538589 $ 0.00538589 Najviša cijena ikada $ 0.351852$ 0.351852 $ 0.351852 Najniža cijena $ 0.00161437$ 0.00161437 $ 0.00161437 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) -1.78% Promjena cijene (7D) -1.78%

Medibloc (MED) cijena u stvarnom vremenu je $0.00529864. Tijekom protekla 24 sata, MEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00524007 i najviše cijene $ 0.00538589, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MED je $ 0.351852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00161437.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MED se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -1.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Medibloc (MED)

Tržišna kapitalizacija $ 53.41M$ 53.41M $ 53.41M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.59M$ 57.59M $ 57.59M Količina u optjecaju 10.08B 10.08B 10.08B Ukupna količina 10,870,532,647.0 10,870,532,647.0 10,870,532,647.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Medibloc je $ 53.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MED je 10.08B, s ukupnom količinom od 10870532647.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.59M.