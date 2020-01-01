Media Network (MEDIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Media Network (MEDIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Media Network (MEDIA) Informacije Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain. Službena web stranica: https://media.network/ Kupi MEDIA odmah!

Media Network (MEDIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Media Network (MEDIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 202.43K $ 202.43K $ 202.43K Ukupna količina: $ 869.34K $ 869.34K $ 869.34K Količina u optjecaju: $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 703.94K $ 703.94K $ 703.94K Povijesni maksimum: $ 312.25 $ 312.25 $ 312.25 Povijesni minimum: $ 0.135377 $ 0.135377 $ 0.135377 Trenutna cijena: $ 0.809733 $ 0.809733 $ 0.809733 Saznajte više o cijeni Media Network (MEDIA)

Media Network (MEDIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Media Network (MEDIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEDIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEDIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEDIA tokena, istražite MEDIA cijenu tokena uživo!

