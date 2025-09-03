Media Network (MEDIA) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.771643 24-satna najviša cijena $ 0.8553 Najviša cijena ikada $ 312.25 Najniža cijena $ 0.135377 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) -4.61% Promjena cijene (7D) -7.20%

Media Network (MEDIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.808229. Tijekom protekla 24 sata, MEDIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.771643 i najviše cijene $ 0.8553, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEDIA je $ 312.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.135377.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEDIA se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -4.61% u posljednjih 24 sata i -7.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Media Network (MEDIA)

Tržišna kapitalizacija $ 202.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 702.63K Količina u optjecaju 250.00K Ukupna količina 869,343.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Media Network je $ 202.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEDIA je 250.00K, s ukupnom količinom od 869343.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 702.63K.