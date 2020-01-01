Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Informacije MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies. Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again! 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!

Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.

LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Službena web stranica: https://pump.fun/coin/9MT9TEqxJQcSYjzBhXJzQvQa7rvjPLN7FyamYvZpump Kupi MECHAZILLA odmah!

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mechazilla for Scale (MECHAZILLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K Ukupna količina: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Količina u optjecaju: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.38K $ 15.38K $ 15.38K Povijesni maksimum: $ 0.00241121 $ 0.00241121 $ 0.00241121 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MECHAZILLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MECHAZILLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MECHAZILLA tokena, istražite MECHAZILLA cijenu tokena uživo!

MECHAZILLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MECHAZILLA? Naša MECHAZILLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MECHAZILLA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!