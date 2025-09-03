Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00241121$ 0.00241121 $ 0.00241121 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.02% Promjena cijene (7D) +0.54% Promjena cijene (7D) +0.54%

Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MECHAZILLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MECHAZILLA je $ 0.00241121, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MECHAZILLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i +0.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mechazilla for Scale (MECHAZILLA)

Tržišna kapitalizacija $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.48K$ 14.48K $ 14.48K Količina u optjecaju 998.23M 998.23M 998.23M Ukupna količina 998,232,833.582225 998,232,833.582225 998,232,833.582225

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mechazilla for Scale je $ 14.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MECHAZILLA je 998.23M, s ukupnom količinom od 998232833.582225. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.48K.