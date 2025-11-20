MechaOs Cijena danas

Trenutačna cijena MechaOs (MECHA) danas je $ 0.00040139, s promjenom od 10.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MECHA u USD je $ 0.00040139 po MECHA.

MechaOs trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,213, s količinom u optjecaju od 100.00M MECHA. Tijekom posljednja 24 sata, MECHA trgovao je između $ 0.00040213 (niska) i $ 0.00045064 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01286063, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00040139.

U kratkoročnim performansama, MECHA se kretao -3.25% u posljednjem satu i -44.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MechaOs (MECHA)

Tržišna kapitalizacija $ 40.21K$ 40.21K $ 40.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.21K$ 40.21K $ 40.21K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

