Meana Raptor (MRT) Informacije Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor. Službena web stranica: https://meanaraptor.com Kupi MRT odmah!

Meana Raptor (MRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meana Raptor (MRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Povijesni maksimum: $ 0.01885595 $ 0.01885595 $ 0.01885595 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00131239 $ 0.00131239 $ 0.00131239 Saznajte više o cijeni Meana Raptor (MRT)

Meana Raptor (MRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Meana Raptor (MRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MRT tokena, istražite MRT cijenu tokena uživo!

