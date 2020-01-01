Mean DAO (MEAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mean DAO (MEAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mean DAO (MEAN) Informacije MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO. Službena web stranica: https://meanfi.com/ Bijela knjiga: http://docs.meandao.com/

Mean DAO (MEAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mean DAO (MEAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.73K $ 28.73K $ 28.73K Ukupna količina: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Količina u optjecaju: $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.81K $ 30.81K $ 30.81K Povijesni maksimum: $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001467 $ 0.0001467 $ 0.0001467 Saznajte više o cijeni Mean DAO (MEAN)

Mean DAO (MEAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mean DAO (MEAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEAN tokena, istražite MEAN cijenu tokena uživo!

