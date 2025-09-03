Mean DAO (MEAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) +0.54% Promjena cijene (7D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.14%

Mean DAO (MEAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEAN je $ 3.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEAN se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +0.54% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mean DAO (MEAN)

Tržišna kapitalizacija $ 28.91K$ 28.91K $ 28.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.00K$ 31.00K $ 31.00K Količina u optjecaju 195.82M 195.82M 195.82M Ukupna količina 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mean DAO je $ 28.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEAN je 195.82M, s ukupnom količinom od 210000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.00K.