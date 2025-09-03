MeAI (MEAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01372413$ 0.01372413 $ 0.01372413 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) -0.36% Promjena cijene (7D) -0.36%

MeAI (MEAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEAI je $ 0.01372413, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MeAI (MEAI)

Tržišna kapitalizacija $ 24.72K$ 24.72K $ 24.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.59K$ 98.59K $ 98.59K Količina u optjecaju 238.27M 238.27M 238.27M Ukupna količina 950,503,714.1692463 950,503,714.1692463 950,503,714.1692463

Trenutačna tržišna kapitalizacija MeAI je $ 24.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEAI je 238.27M, s ukupnom količinom od 950503714.1692463. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.59K.