Mead (MEAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.02 24-satna najviša cijena $ 1.37 Najviša cijena ikada $ 1.53 Najniža cijena $ 1.004 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) +0.22%

Mead (MEAD) cijena u stvarnom vremenu je $1.027. Tijekom protekla 24 sata, MEADtrgovalo je između najniže cijene $ 1.02 i najviše cijene $ 1.37, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEAD je $ 1.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.004.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEAD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i +0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mead (MEAD)

Tržišna kapitalizacija $ 455.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 455.49K Količina u optjecaju 443.19K Ukupna količina 443,188.5110132298

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mead je $ 455.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEAD je 443.19K, s ukupnom količinom od 443188.5110132298. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 455.49K.