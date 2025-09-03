MCP AI (MCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.32% Promjena cijene (1D) +3.58% Promjena cijene (7D) +1.65%

MCP AI (MCP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCP se promijenio za +1.32% u posljednjih sat vremena, +3.58% u posljednjih 24 sata i +1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MCP AI (MCP)

Tržišna kapitalizacija $ 6.68K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.68K Količina u optjecaju 99,944.50T Ukupna količina 9.994450287330662e+16

Trenutačna tržišna kapitalizacija MCP AI je $ 6.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCP je 99,944.50T, s ukupnom količinom od 9.994450287330662e+16. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.68K.