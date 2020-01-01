MCH Coin (MCHC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MCH Coin (MCHC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MCH Coin (MCHC) Informacije MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. Službena web stranica: https://www.mycryptoheroes.net/

MCH Coin (MCHC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MCH Coin (MCHC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 997.16K $ 997.16K $ 997.16K Ukupna količina: $ 37.75M $ 37.75M $ 37.75M Količina u optjecaju: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Povijesni maksimum: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Povijesni minimum: $ 0.02249158 $ 0.02249158 $ 0.02249158 Trenutna cijena: $ 0.02715615 $ 0.02715615 $ 0.02715615 Saznajte više o cijeni MCH Coin (MCHC)

MCH Coin (MCHC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MCH Coin (MCHC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MCHC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MCHC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MCHC tokena, istražite MCHC cijenu tokena uživo!

