Više o MCHC

MCHC Informacije o cijeni

MCHC Službena web stranica

MCHC Tokenomija

MCHC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MCH Coin Logotip

MCH Coin Cijena (MCHC)

Neuvršten

1 MCHC u USD cijena uživo:

$0.02808963
$0.02808963$0.02808963
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MCH Coin (MCHC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:51:59 (UTC+8)

MCH Coin (MCHC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02729137
$ 0.02729137$ 0.02729137
24-satna najniža cijena
$ 0.02839329
$ 0.02839329$ 0.02839329
24-satna najviša cijena

$ 0.02729137
$ 0.02729137$ 0.02729137

$ 0.02839329
$ 0.02839329$ 0.02839329

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 0.02249158
$ 0.02249158$ 0.02249158

-0.62%

-0.17%

-0.22%

-0.22%

MCH Coin (MCHC) cijena u stvarnom vremenu je $0.02808964. Tijekom protekla 24 sata, MCHCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02729137 i najviše cijene $ 0.02839329, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCHC je $ 2.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02249158.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCHC se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i -0.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MCH Coin (MCHC)

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

36.72M
36.72M 36.72M

37,752,534.0
37,752,534.0 37,752,534.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MCH Coin je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCHC je 36.72M, s ukupnom količinom od 37752534.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.

MCH Coin (MCHC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MCH Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MCH Coin u USD iznosila je $ +0.0034378292.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MCH Coin u USD iznosila je $ +0.0044298008.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MCH Coin u USD iznosila je $ +0.00007677551963595.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.17%
30 dana$ +0.0034378292+12.24%
60 dana$ +0.0044298008+15.77%
90 dana$ +0.00007677551963595+0.27%

Što je MCH Coin (MCHC)

MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MCH Coin (MCHC)

Službena web-stranica

MCH Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MCH Coin (MCHC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MCH Coin (MCHC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MCH Coin.

Provjerite MCH Coin predviđanje cijene sada!

MCHC u lokalnim valutama

MCH Coin (MCHC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MCH Coin (MCHC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MCHC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MCH Coin (MCHC)

Koliko MCH Coin (MCHC) vrijedi danas?
Cijena MCHC uživo u USD je 0.02808964 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MCHC u USD?
Trenutačna cijena MCHC u USD je $ 0.02808964. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MCH Coin?
Tržišna kapitalizacija za MCHC je $ 1.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MCHC?
Količina u optjecaju za MCHC je 36.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MCHC?
MCHC je postigao ATH cijenu od 2.74 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MCHC?
MCHC je vidio ATL cijenu od 0.02249158 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MCHC?
24-satni obujam trgovanja za MCHC je -- USD.
Hoće li MCHC još narasti ove godine?
MCHC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MCHC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:51:59 (UTC+8)

MCH Coin (MCHC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.