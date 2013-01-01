MBC (MBC) Tokenomika
MBC (MBC) Informacije
Miners.Club Project Description
Miners.Club, founded in August 2024, is a decentralized mining platform dedicated to democratizing access to global computing power. By leveraging hashrate tokenization, Miners.Club offers computing power products and services to both individual miners and institutional investors, removing the technical barriers typically associated with traditional mining. The platform enables seamless participation in mining activities through a decentralized marketplace, providing users with a fair, transparent, and efficient mining environment.
At the core of Miners.Club’s mission is the principle of “computing power equality.” The platform aims to ensure that all participants, regardless of scale or background, can share in the value generated by computing power. By fostering an inclusive and collaborative mining ecosystem, Miners.Club promotes trust and transparency while maximizing the utility of tokenized computing resources.
A key component of Miners.Club is MinerBase, Europe’s largest self-operated Bitcoin mining facility. Established in 2013, MinerBase has secured over $300 million in investments and operates more than 40,000 advanced Bitcoin mining machines. The facility employs cutting-edge computing power routing and optimization technologies to maintain stable and efficient mining operations. This infrastructure ensures consistent returns for miners while upholding high standards of transparency and operational efficiency.
Miners.Club envisions a future where computing power is as critical as traditional energy resources. The platform advocates for the financialization and decentralization of the mining industry, making mining accessible to a broader audience. This vision is facilitated through the integration of decentralized computing power tokens and the platform’s governance token, $MBC.
Miners.Club continues to evolve its offerings, with ongoing product development and platform updates designed to enhance user experience and expand the accessibility of mining to a global audience.
MBC (MBC) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MBC (MBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
MBC (MBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike MBC (MBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MBC tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MBC tokena, istražite MBC cijenu tokena uživo!
MBC Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide MBC? Naša MBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.