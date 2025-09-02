Maza (MZC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0010074 $ 0.0010074 $ 0.0010074 24-satna najniža cijena $ 0.00116116 $ 0.00116116 $ 0.00116116 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0010074$ 0.0010074 $ 0.0010074 24-satna najviša cijena $ 0.00116116$ 0.00116116 $ 0.00116116 Najviša cijena ikada $ 0.0834$ 0.0834 $ 0.0834 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -4.88% Promjena cijene (7D) -7.77% Promjena cijene (7D) -7.77%

Maza (MZC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00102753. Tijekom protekla 24 sata, MZCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010074 i najviše cijene $ 0.00116116, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MZC je $ 0.0834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MZC se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -4.88% u posljednjih 24 sata i -7.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maza (MZC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Količina u optjecaju 2.36B 2.36B 2.36B Ukupna količina 2,419,200,000.0 2,419,200,000.0 2,419,200,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maza je $ 2.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MZC je 2.36B, s ukupnom količinom od 2419200000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.49M.