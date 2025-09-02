Više o MZC

Maza Logotip

Maza Cijena (MZC)

Neuvršten

1 MZC u USD cijena uživo:

$0.00102753
-4.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Maza (MZC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:10:45 (UTC+8)

Maza (MZC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0010074
24-satna najniža cijena
$ 0.00116116
24-satna najviša cijena

$ 0.0010074
$ 0.00116116
$ 0.0834
$ 0
-0.66%

-4.88%

-7.77%

-7.77%

Maza (MZC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00102753. Tijekom protekla 24 sata, MZCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010074 i najviše cijene $ 0.00116116, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MZC je $ 0.0834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MZC se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -4.88% u posljednjih 24 sata i -7.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maza (MZC)

$ 2.43M
--
$ 2.49M
2.36B
2,419,200,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Maza je $ 2.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MZC je 2.36B, s ukupnom količinom od 2419200000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.49M.

Maza (MZC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Maza u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Maza u USD iznosila je $ +0.0015349319.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Maza u USD iznosila je $ +0.0031842679.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Maza u USD iznosila je $ +0.0006328153566485519.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.88%
30 dana$ +0.0015349319+149.38%
60 dana$ +0.0031842679+309.90%
90 dana$ +0.0006328153566485519+160.32%

Što je Maza (MZC)

Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014.

Resurs Maza (MZC)

Maza Predviđanje cijene (USD)

Maza (MZC) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maza (MZC)

Koliko Maza (MZC) vrijedi danas?
Cijena MZC uživo u USD je 0.00102753 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MZC u USD?
Trenutačna cijena MZC u USD je $ 0.00102753. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maza?
Tržišna kapitalizacija za MZC je $ 2.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MZC?
Količina u optjecaju za MZC je 2.36B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MZC?
MZC je postigao ATH cijenu od 0.0834 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MZC?
MZC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MZC?
24-satni obujam trgovanja za MZC je -- USD.
Hoće li MZC još narasti ove godine?
MZC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MZC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Maza (MZC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

