Maya World Cijena danas

Trenutačna cijena Maya World (MAYA) danas je --, s promjenom od 8.58% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAYA u USD je -- po MAYA.

Maya World trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 245,160, s količinom u optjecaju od 939.99M MAYA. Tijekom posljednja 24 sata, MAYA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MAYA se kretao -3.81% u posljednjem satu i -27.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Maya World (MAYA)

Tržišna kapitalizacija $ 245.16K$ 245.16K $ 245.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 260.81K$ 260.81K $ 260.81K Količina u optjecaju 939.99M 939.99M 939.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

