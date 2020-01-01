MAXX AI (MXM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MAXX AI (MXM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MAXX AI (MXM) Informacije MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. Službena web stranica: https://www.maxxmxm.com/ Bijela knjiga: https://docs.maxxmxm.com/ Kupi MXM odmah!

MAXX AI (MXM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MAXX AI (MXM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 311.67K $ 311.67K $ 311.67K Ukupna količina: $ 988.45M $ 988.45M $ 988.45M Količina u optjecaju: $ 334.83M $ 334.83M $ 334.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 920.07K $ 920.07K $ 920.07K Povijesni maksimum: $ 0.134883 $ 0.134883 $ 0.134883 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00093035 $ 0.00093035 $ 0.00093035 Saznajte više o cijeni MAXX AI (MXM)

MAXX AI (MXM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MAXX AI (MXM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MXM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MXM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MXM tokena, istražite MXM cijenu tokena uživo!

MXM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MXM? Naša MXM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MXM predviđanje cijene tokena odmah!

