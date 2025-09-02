MAXX AI (MXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00102306 24-satna najviša cijena $ 0.00114467 Najviša cijena ikada $ 0.134883 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.62% Promjena cijene (1D) -5.08% Promjena cijene (7D) -7.79%

MAXX AI (MXM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108241. Tijekom protekla 24 sata, MXMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00102306 i najviše cijene $ 0.00114467, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXM je $ 0.134883, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXM se promijenio za +1.62% u posljednjih sat vremena, -5.08% u posljednjih 24 sata i -7.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAXX AI (MXM)

Tržišna kapitalizacija $ 362.42K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.07M Količina u optjecaju 334.83M Ukupna količina 988,450,499.654521

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAXX AI je $ 362.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXM je 334.83M, s ukupnom količinom od 988450499.654521. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.