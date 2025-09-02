Više o MXM

MXM Informacije o cijeni

MXM Bijela knjiga

MXM Službena web stranica

MXM Tokenomija

MXM Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MAXX AI Logotip

MAXX AI Cijena (MXM)

Neuvršten

1 MXM u USD cijena uživo:

$0.00108241
$0.00108241$0.00108241
-5.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MAXX AI (MXM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:32 (UTC+8)

MAXX AI (MXM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00102306
$ 0.00102306$ 0.00102306
24-satna najniža cijena
$ 0.00114467
$ 0.00114467$ 0.00114467
24-satna najviša cijena

$ 0.00102306
$ 0.00102306$ 0.00102306

$ 0.00114467
$ 0.00114467$ 0.00114467

$ 0.134883
$ 0.134883$ 0.134883

$ 0
$ 0$ 0

+1.62%

-5.08%

-7.79%

-7.79%

MAXX AI (MXM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108241. Tijekom protekla 24 sata, MXMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00102306 i najviše cijene $ 0.00114467, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXM je $ 0.134883, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXM se promijenio za +1.62% u posljednjih sat vremena, -5.08% u posljednjih 24 sata i -7.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAXX AI (MXM)

$ 362.42K
$ 362.42K$ 362.42K

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

334.83M
334.83M 334.83M

988,450,499.654521
988,450,499.654521 988,450,499.654521

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAXX AI je $ 362.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXM je 334.83M, s ukupnom količinom od 988450499.654521. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.

MAXX AI (MXM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MAXX AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MAXX AI u USD iznosila je $ +0.0001366733.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MAXX AI u USD iznosila je $ -0.0000528941.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MAXX AI u USD iznosila je $ -0.000060096337832147.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.08%
30 dana$ +0.0001366733+12.63%
60 dana$ -0.0000528941-4.88%
90 dana$ -0.000060096337832147-5.26%

Što je MAXX AI (MXM)

MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

MAXX AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MAXX AI (MXM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MAXX AI (MXM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MAXX AI.

Provjerite MAXX AI predviđanje cijene sada!

MXM u lokalnim valutama

MAXX AI (MXM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MAXX AI (MXM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAXX AI (MXM)

Koliko MAXX AI (MXM) vrijedi danas?
Cijena MXM uživo u USD je 0.00108241 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MXM u USD?
Trenutačna cijena MXM u USD je $ 0.00108241. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MAXX AI?
Tržišna kapitalizacija za MXM je $ 362.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MXM?
Količina u optjecaju za MXM je 334.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MXM?
MXM je postigao ATH cijenu od 0.134883 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MXM?
MXM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MXM?
24-satni obujam trgovanja za MXM je -- USD.
Hoće li MXM još narasti ove godine?
MXM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MXM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:32 (UTC+8)

MAXX AI (MXM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.