Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place.
Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks.
✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task.
✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases.
✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
Maximize AI (MAXI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Maximize AI (MAXI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MAXI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MAXI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MAXI tokena, istražite MAXI cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.