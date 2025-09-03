Maximize AI (MAXI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00176275 $ 0.00176275 $ 0.00176275 24-satna najniža cijena $ 0.0081179 $ 0.0081179 $ 0.0081179 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00176275$ 0.00176275 $ 0.00176275 24-satna najviša cijena $ 0.0081179$ 0.0081179 $ 0.0081179 Najviša cijena ikada $ 0.01827095$ 0.01827095 $ 0.01827095 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +6.07% Promjena cijene (7D) -34.23% Promjena cijene (7D) -34.23%

Maximize AI (MAXI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00788355. Tijekom protekla 24 sata, MAXItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00176275 i najviše cijene $ 0.0081179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAXI je $ 0.01827095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAXI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +6.07% u posljednjih 24 sata i -34.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maximize AI (MAXI)

Tržišna kapitalizacija $ 692.09K$ 692.09K $ 692.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 786.46K$ 786.46K $ 786.46K Količina u optjecaju 88.00M 88.00M 88.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maximize AI je $ 692.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAXI je 88.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 786.46K.