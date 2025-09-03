Više o MAXI

Maximize AI Cijena (MAXI)

Neuvršten

Grafikon aktualnih cijena Maximize AI (MAXI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:22:46 (UTC+8)

Maximize AI (MAXI) Informacije o cijeni (USD)

Maximize AI (MAXI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00788355. Tijekom protekla 24 sata, MAXItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00176275 i najviše cijene $ 0.0081179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAXI je $ 0.01827095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAXI se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +6.07% u posljednjih 24 sata i -34.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maximize AI je $ 692.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAXI je 88.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 786.46K.

Maximize AI (MAXI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Maximize AI u USD iznosila je $ +0.00045114.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Maximize AI u USD iznosila je $ +0.0019205991.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Maximize AI u USD iznosila je $ +0.0270027977.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Maximize AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00045114+6.07%
30 dana$ +0.0019205991+24.36%
60 dana$ +0.0270027977+342.52%
90 dana$ 0--

Što je Maximize AI (MAXI)

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

Resurs Maximize AI (MAXI)

Maximize AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Maximize AI (MAXI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maximize AI (MAXI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maximize AI.

Provjerite Maximize AI predviđanje cijene sada!

MAXI u lokalnim valutama

Maximize AI (MAXI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maximize AI (MAXI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAXI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maximize AI (MAXI)

Koliko Maximize AI (MAXI) vrijedi danas?
Cijena MAXI uživo u USD je 0.00788355 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAXI u USD?
Trenutačna cijena MAXI u USD je $ 0.00788355. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maximize AI?
Tržišna kapitalizacija za MAXI je $ 692.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAXI?
Količina u optjecaju za MAXI je 88.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAXI?
MAXI je postigao ATH cijenu od 0.01827095 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAXI?
MAXI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAXI?
24-satni obujam trgovanja za MAXI je -- USD.
Hoće li MAXI još narasti ove godine?
MAXI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAXI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

