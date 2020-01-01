Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Maxi PayFi Strategy Token (MPST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Informacije Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Službena web stranica: https://app.huma.finance Kupi MPST odmah!

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Maxi PayFi Strategy Token (MPST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.17M $ 36.17M $ 36.17M Ukupna količina: $ 36.22M $ 36.22M $ 36.22M Količina u optjecaju: $ 36.22M $ 36.22M $ 36.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.17M $ 36.17M $ 36.17M Povijesni maksimum: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Povijesni minimum: $ 0.984789 $ 0.984789 $ 0.984789 Trenutna cijena: $ 0.998673 $ 0.998673 $ 0.998673 Saznajte više o cijeni Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Maxi PayFi Strategy Token (MPST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MPST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MPST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MPST tokena, istražite MPST cijenu tokena uživo!

