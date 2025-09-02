Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998957 $ 0.998957 $ 0.998957 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998957$ 0.998957 $ 0.998957 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Najniža cijena $ 0.984789$ 0.984789 $ 0.984789 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.14%

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, MPSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998957 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPST je $ 1.049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.984789.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPST se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Tržišna kapitalizacija $ 38.98M$ 38.98M $ 38.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.98M$ 38.98M $ 38.98M Količina u optjecaju 38.98M 38.98M 38.98M Ukupna količina 38,979,625.146758 38,979,625.146758 38,979,625.146758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maxi PayFi Strategy Token je $ 38.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPST je 38.98M, s ukupnom količinom od 38979625.146758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.98M.