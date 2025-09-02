Više o MPST

MPST Informacije o cijeni

MPST Službena web stranica

MPST Tokenomija

MPST Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Maxi PayFi Strategy Token Logotip

Maxi PayFi Strategy Token Cijena (MPST)

Neuvršten

1 MPST u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Maxi PayFi Strategy Token (MPST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:27:54 (UTC+8)

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.998957
$ 0.998957$ 0.998957
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 0.998957
$ 0.998957$ 0.998957

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 0.984789
$ 0.984789$ 0.984789

+0.00%

+0.08%

+0.14%

+0.14%

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, MPSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998957 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPST je $ 1.049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.984789.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPST se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

$ 38.98M
$ 38.98M$ 38.98M

--
----

$ 38.98M
$ 38.98M$ 38.98M

38.98M
38.98M 38.98M

38,979,625.146758
38,979,625.146758 38,979,625.146758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maxi PayFi Strategy Token je $ 38.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPST je 38.98M, s ukupnom količinom od 38979625.146758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.98M.

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Maxi PayFi Strategy Token u USD iznosila je $ +0.00084304.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Maxi PayFi Strategy Token u USD iznosila je $ +0.0005362000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Maxi PayFi Strategy Token u USD iznosila je $ -0.0012273000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Maxi PayFi Strategy Token u USD iznosila je $ +0.0004717077079183.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00084304+0.08%
30 dana$ +0.0005362000+0.05%
60 dana$ -0.0012273000-0.12%
90 dana$ +0.0004717077079183+0.05%

Što je Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Službena web-stranica

Maxi PayFi Strategy Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Maxi PayFi Strategy Token (MPST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maxi PayFi Strategy Token (MPST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maxi PayFi Strategy Token.

Provjerite Maxi PayFi Strategy Token predviđanje cijene sada!

MPST u lokalnim valutama

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maxi PayFi Strategy Token (MPST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MPST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Koliko Maxi PayFi Strategy Token (MPST) vrijedi danas?
Cijena MPST uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MPST u USD?
Trenutačna cijena MPST u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maxi PayFi Strategy Token?
Tržišna kapitalizacija za MPST je $ 38.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MPST?
Količina u optjecaju za MPST je 38.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MPST?
MPST je postigao ATH cijenu od 1.049 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MPST?
MPST je vidio ATL cijenu od 0.984789 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MPST?
24-satni obujam trgovanja za MPST je -- USD.
Hoće li MPST još narasti ove godine?
MPST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MPST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:27:54 (UTC+8)

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.