maxBTC Cijena danas

Trenutačna cijena maxBTC (MAXBTC) danas je $ 93,418, s promjenom od 1.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAXBTC u USD je $ 93,418 po MAXBTC.

maxBTC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 186,891, s količinom u optjecaju od 2.00 MAXBTC. Tijekom posljednja 24 sata, MAXBTC trgovao je između $ 89,418 (niska) i $ 93,445 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 172,696, dok je rekordna najniža cijena bila $ 42,866.

U kratkoročnim performansama, MAXBTC se kretao -0.01% u posljednjem satu i -10.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu maxBTC (MAXBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 186.89K$ 186.89K $ 186.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 186.89K$ 186.89K $ 186.89K Količina u optjecaju 2.00 2.00 2.00 Ukupna količina 2.0 2.0 2.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija maxBTC je $ 186.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAXBTC je 2.00, s ukupnom količinom od 2.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.89K.