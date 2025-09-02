Max on ETH (MAXETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000132 - $ 0.00000141
24-satna najniža cijena $ 0.00000132
24-satna najviša cijena $ 0.00000141
Najviša cijena ikada $ 0.00003755
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.50%
Promjena cijene (1D) -3.23%
Promjena cijene (7D) -8.89%

Max on ETH (MAXETH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000134. Tijekom protekla 24 sata, MAXETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000132 i najviše cijene $ 0.00000141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAXETH je $ 0.00003755, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAXETH se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -3.23% u posljednjih 24 sata i -8.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Max on ETH (MAXETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.34M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.34M
Količina u optjecaju 1.00T
Ukupna količina 1,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Max on ETH je $ 1.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAXETH je 1.00T, s ukupnom količinom od 1000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.34M.