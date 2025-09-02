Mavryk Network (MVRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.109891 24-satna najniža cijena $ 0.1099 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.119246 Najniža cijena $ 0.100977 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -4.94%

Mavryk Network (MVRK) cijena u stvarnom vremenu je $0.109891. Tijekom protekla 24 sata, MVRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.109891 i najviše cijene $ 0.1099, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVRK je $ 0.119246, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100977.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVRK se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -4.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mavryk Network (MVRK)

Tržišna kapitalizacija $ 32.97M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.97M Količina u optjecaju 300.00M Ukupna količina 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mavryk Network je $ 32.97M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVRK je 300.00M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.97M.