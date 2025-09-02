Više o MATT

Matt Furie Logotip

Matt Furie Cijena (MATT)

Neuvršten

1 MATT u USD cijena uživo:

--
----
-2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Matt Furie (MATT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:22 (UTC+8)

Matt Furie (MATT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

-2.10%

-0.80%

-0.80%

Matt Furie (MATT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MATTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATT se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matt Furie (MATT)

$ 338.76K
$ 338.76K$ 338.76K

--
----

$ 338.76K
$ 338.76K$ 338.76K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matt Furie je $ 338.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATT je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 338.76K.

Matt Furie (MATT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Matt Furie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Matt Furie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Matt Furie u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Matt Furie u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.10%
30 dana$ 0+0.40%
60 dana$ 0+15.66%
90 dana$ 0--

Što je Matt Furie (MATT)

$MATT is a unique digital token portrayed by his HEDZ artwork. It's created to honor the exceptional talent of Matt Furie, with unique contract 0x790814. Matt Furie (born August 14, 1979) is the creator of the Boy's Club comic series, which includes many popular internet memes like Pepe, Brett, Andy, and Landwolf. Matt Furie’s combination of artistic brilliance, cultural impact, resilience, and genuine approach to his work and fans makes him an extraordinary figure in the world of art and internet culture. LP Burned + Contract renounced + Taxes 0/0

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Matt Furie (MATT)

Službena web-stranica

Matt Furie Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Matt Furie (MATT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Matt Furie (MATT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Matt Furie.

Provjerite Matt Furie predviđanje cijene sada!

MATT u lokalnim valutama

Matt Furie (MATT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Matt Furie (MATT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MATT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Matt Furie (MATT)

Koliko Matt Furie (MATT) vrijedi danas?
Cijena MATT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MATT u USD?
Trenutačna cijena MATT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Matt Furie?
Tržišna kapitalizacija za MATT je $ 338.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MATT?
Količina u optjecaju za MATT je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MATT?
MATT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MATT?
MATT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MATT?
24-satni obujam trgovanja za MATT je -- USD.
Hoće li MATT još narasti ove godine?
MATT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MATT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:22 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.