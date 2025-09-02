Matt Furie (MATT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) -2.10% Promjena cijene (7D) -0.80% Promjena cijene (7D) -0.80%

Matt Furie (MATT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MATTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATT se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matt Furie (MATT)

Tržišna kapitalizacija $ 338.76K$ 338.76K $ 338.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 338.76K$ 338.76K $ 338.76K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matt Furie je $ 338.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATT je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 338.76K.