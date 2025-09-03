MatrixETF (MDF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.151882$ 0.151882 $ 0.151882 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) -7.66% Promjena cijene (7D) -7.66%

MatrixETF (MDF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MDFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MDF je $ 0.151882, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MDF se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i -7.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MatrixETF (MDF)

Tržišna kapitalizacija $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 385.70K$ 385.70K $ 385.70K Količina u optjecaju 41.60M 41.60M 41.60M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MatrixETF je $ 16.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MDF je 41.60M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 385.70K.