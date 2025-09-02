Matrixdock Gold (XAUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 3,455.36 24-satna najviša cijena $ 3,535.24 Najviša cijena ikada $ 3,535.24 Najniža cijena $ 2,563.55 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +0.51% Promjena cijene (7D) +3.60%

Matrixdock Gold (XAUM) cijena u stvarnom vremenu je $3,515.27. Tijekom protekla 24 sata, XAUMtrgovalo je između najniže cijene $ 3,455.36 i najviše cijene $ 3,535.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAUM je $ 3,535.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 2,563.55.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAUM se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matrixdock Gold (XAUM)

Tržišna kapitalizacija $ 46.67M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.67M Količina u optjecaju 13.28K Ukupna količina 13,277.1099

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matrixdock Gold je $ 46.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XAUM je 13.28K, s ukupnom količinom od 13277.1099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.67M.