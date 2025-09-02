Više o XAUM

XAUM Informacije o cijeni

XAUM Službena web stranica

XAUM Tokenomija

XAUM Prognoza cijena

Matrixdock Gold Logotip

Matrixdock Gold Cijena (XAUM)

Neuvršten

1 XAUM u USD cijena uživo:

$3,515.43
$3,515.43$3,515.43
+0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Matrixdock Gold (XAUM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:27:38 (UTC+8)

Matrixdock Gold (XAUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3,455.36
$ 3,455.36$ 3,455.36
24-satna najniža cijena
$ 3,535.24
$ 3,535.24$ 3,535.24
24-satna najviša cijena

$ 3,455.36
$ 3,455.36$ 3,455.36

$ 3,535.24
$ 3,535.24$ 3,535.24

$ 3,535.24
$ 3,535.24$ 3,535.24

$ 2,563.55
$ 2,563.55$ 2,563.55

+0.40%

+0.51%

+3.60%

+3.60%

Matrixdock Gold (XAUM) cijena u stvarnom vremenu je $3,515.27. Tijekom protekla 24 sata, XAUMtrgovalo je između najniže cijene $ 3,455.36 i najviše cijene $ 3,535.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAUM je $ 3,535.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 2,563.55.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAUM se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matrixdock Gold (XAUM)

$ 46.67M
$ 46.67M$ 46.67M

--
----

$ 46.67M
$ 46.67M$ 46.67M

13.28K
13.28K 13.28K

13,277.1099
13,277.1099 13,277.1099

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matrixdock Gold je $ 46.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XAUM je 13.28K, s ukupnom količinom od 13277.1099. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.67M.

Matrixdock Gold (XAUM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Matrixdock Gold u USD iznosila je $ +17.87.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Matrixdock Gold u USD iznosila je $ +141.8576662690.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Matrixdock Gold u USD iznosila je $ +169.2447833120.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Matrixdock Gold u USD iznosila je $ +156.320562429401.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +17.87+0.51%
30 dana$ +141.8576662690+4.04%
60 dana$ +169.2447833120+4.81%
90 dana$ +156.320562429401+4.65%

Što je Matrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Matrixdock Gold (XAUM)

Službena web-stranica

Matrixdock Gold Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Matrixdock Gold (XAUM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Matrixdock Gold (XAUM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Matrixdock Gold.

Provjerite Matrixdock Gold predviđanje cijene sada!

XAUM u lokalnim valutama

Matrixdock Gold (XAUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Matrixdock Gold (XAUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XAUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Matrixdock Gold (XAUM)

Koliko Matrixdock Gold (XAUM) vrijedi danas?
Cijena XAUM uživo u USD je 3,515.27 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XAUM u USD?
Trenutačna cijena XAUM u USD je $ 3,515.27. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Matrixdock Gold?
Tržišna kapitalizacija za XAUM je $ 46.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XAUM?
Količina u optjecaju za XAUM je 13.28K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XAUM?
XAUM je postigao ATH cijenu od 3,535.24 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XAUM?
XAUM je vidio ATL cijenu od 2,563.55 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XAUM?
24-satni obujam trgovanja za XAUM je -- USD.
Hoće li XAUM još narasti ove godine?
XAUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XAUM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
