Matrix Labs (MATRIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Matrix Labs (MATRIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Matrix Labs (MATRIX) Informacije "Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction." Službena web stranica: https://www.matrixswap.io/ Kupi MATRIX odmah!

Matrix Labs (MATRIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Matrix Labs (MATRIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.04K $ 38.04K $ 38.04K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 33.92M $ 33.92M $ 33.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 112.13K $ 112.13K $ 112.13K Povijesni maksimum: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00112133 $ 0.00112133 $ 0.00112133 Saznajte više o cijeni Matrix Labs (MATRIX)

Matrix Labs (MATRIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Matrix Labs (MATRIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MATRIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MATRIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MATRIX tokena, istražite MATRIX cijenu tokena uživo!

MATRIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MATRIX? Naša MATRIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MATRIX predviđanje cijene tokena odmah!

