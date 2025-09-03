Matrix Labs (MATRIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00110029 24-satna najviša cijena $ 0.00113848 Najviša cijena ikada $ 1.59 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -1.40% Promjena cijene (7D) -4.95%

Matrix Labs (MATRIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00111736. Tijekom protekla 24 sata, MATRIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00110029 i najviše cijene $ 0.00113848, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATRIX je $ 1.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATRIX se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -1.40% u posljednjih 24 sata i -4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matrix Labs (MATRIX)

Tržišna kapitalizacija $ 37.90K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 111.74K Količina u optjecaju 33.92M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matrix Labs je $ 37.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATRIX je 33.92M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 111.74K.