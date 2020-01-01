Matr1x Fire (FIRE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Matr1x Fire (FIRE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Matr1x Fire (FIRE) Informacije Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE. Službena web stranica: https://matr1x.io/ Bijela knjiga: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/ Kupi FIRE odmah!

Matr1x Fire (FIRE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Matr1x Fire (FIRE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 190.32K $ 190.32K $ 190.32K Ukupna količina: $ 965.65M $ 965.65M $ 965.65M Količina u optjecaju: $ 66.73M $ 66.73M $ 66.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Povijesni maksimum: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Povijesni minimum: $ 0.00284309 $ 0.00284309 $ 0.00284309 Trenutna cijena: $ 0.00285196 $ 0.00285196 $ 0.00285196 Saznajte više o cijeni Matr1x Fire (FIRE)

Matr1x Fire (FIRE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Matr1x Fire (FIRE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIRE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIRE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIRE tokena, istražite FIRE cijenu tokena uživo!

