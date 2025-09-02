Matr1x Fire (FIRE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00317081 $ 0.00317081 $ 0.00317081 24-satna najniža cijena $ 0.00410885 $ 0.00410885 $ 0.00410885 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00317081$ 0.00317081 $ 0.00317081 24-satna najviša cijena $ 0.00410885$ 0.00410885 $ 0.00410885 Najviša cijena ikada $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Najniža cijena $ 0.0033115$ 0.0033115 $ 0.0033115 Promjena cijene (1H) -9.46% Promjena cijene (1D) -22.97% Promjena cijene (7D) -30.72% Promjena cijene (7D) -30.72%

Matr1x Fire (FIRE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00316204. Tijekom protekla 24 sata, FIREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00317081 i najviše cijene $ 0.00410885, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIRE je $ 2.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0033115.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIRE se promijenio za -9.46% u posljednjih sat vremena, -22.97% u posljednjih 24 sata i -30.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matr1x Fire (FIRE)

Tržišna kapitalizacija $ 211.59K$ 211.59K $ 211.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Količina u optjecaju 66.73M 66.73M 66.73M Ukupna količina 965,646,716.8256 965,646,716.8256 965,646,716.8256

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matr1x Fire je $ 211.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FIRE je 66.73M, s ukupnom količinom od 965646716.8256. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.06M.