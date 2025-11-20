Matr1x Cijena danas

Trenutačna cijena Matr1x (MAX) danas je $ 0.00286878, s promjenom od 3.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAX u USD je $ 0.00286878 po MAX.

Matr1x trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 454,338, s količinom u optjecaju od 158.30M MAX. Tijekom posljednja 24 sata, MAX trgovao je između $ 0.00279762 (niska) i $ 0.00344702 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.474276, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00279762.

U kratkoročnim performansama, MAX se kretao -0.41% u posljednjem satu i -18.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Matr1x (MAX)

Tržišna kapitalizacija $ 454.34K$ 454.34K $ 454.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Količina u optjecaju 158.30M 158.30M 158.30M Ukupna količina 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matr1x je $ 454.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAX je 158.30M, s ukupnom količinom od 800000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.30M.