MATES Cijena (MATES)

Neuvršten

1 MATES u USD cijena uživo:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena MATES (MATES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:15 (UTC+8)

MATES (MATES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01270764
$ 0.01270764$ 0.01270764

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

-0.19%

+0.47%

+0.47%

MATES (MATES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MATEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATES je $ 0.01270764, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATES se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MATES (MATES)

$ 208.20K
$ 208.20K$ 208.20K

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

2.25B
2.25B 2.25B

19,500,000,000.0
19,500,000,000.0 19,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MATES je $ 208.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATES je 2.25B, s ukupnom količinom od 19500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.

MATES (MATES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MATES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MATES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MATES u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MATES u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.19%
30 dana$ 0+18.74%
60 dana$ 0+1.38%
90 dana$ 0--

Što je MATES (MATES)

The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment.

MATES Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MATES (MATES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MATES (MATES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MATES.

Provjerite MATES predviđanje cijene sada!

MATES u lokalnim valutama

MATES (MATES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MATES (MATES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MATES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MATES (MATES)

Koliko MATES (MATES) vrijedi danas?
Cijena MATES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MATES u USD?
Trenutačna cijena MATES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MATES?
Tržišna kapitalizacija za MATES je $ 208.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MATES?
Količina u optjecaju za MATES je 2.25B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MATES?
MATES je postigao ATH cijenu od 0.01270764 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MATES?
MATES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MATES?
24-satni obujam trgovanja za MATES je -- USD.
Hoće li MATES još narasti ove godine?
MATES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MATES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:32:15 (UTC+8)

