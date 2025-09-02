MATES (MATES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01270764$ 0.01270764 $ 0.01270764 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) +0.47% Promjena cijene (7D) +0.47%

MATES (MATES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MATEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATES je $ 0.01270764, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATES se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MATES (MATES)

Tržišna kapitalizacija $ 208.20K$ 208.20K $ 208.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Količina u optjecaju 2.25B 2.25B 2.25B Ukupna količina 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MATES je $ 208.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATES je 2.25B, s ukupnom količinom od 19500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.