Materium (MTRM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Najniža cijena $ 0.00370831$ 0.00370831 $ 0.00370831 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +37.76% Promjena cijene (7D) +37.76%

Materium (MTRM) cijena u stvarnom vremenu je $0.01373755. Tijekom protekla 24 sata, MTRMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTRM je $ 1.019, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00370831.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTRM se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +37.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Materium (MTRM)

Tržišna kapitalizacija $ 258.07K$ 258.07K $ 258.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 258.07K$ 258.07K $ 258.07K Količina u optjecaju 18.79M 18.79M 18.79M Ukupna količina 18,785,613.0 18,785,613.0 18,785,613.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Materium je $ 258.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTRM je 18.79M, s ukupnom količinom od 18785613.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 258.07K.