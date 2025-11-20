Matchy Cijena danas

Trenutačna cijena Matchy ($MATCHY) danas je $ 0.0000528, s promjenom od 1.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $MATCHY u USD je $ 0.0000528 po $MATCHY.

Matchy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 52,795, s količinom u optjecaju od 1000.00M $MATCHY. Tijekom posljednja 24 sata, $MATCHY trgovao je između $ 0.00005066 (niska) i $ 0.0000528 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00077215, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005066.

U kratkoročnim performansama, $MATCHY se kretao -- u posljednjem satu i -24.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Matchy ($MATCHY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matchy je $ 52.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MATCHY je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997306.882571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.80K.