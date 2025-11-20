Mastercard xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Mastercard xStock (MAX) danas je $ 532.9, s promjenom od 1.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAX u USD je $ 532.9 po MAX.

Mastercard xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 133,736, s količinom u optjecaju od 251.11 MAX. Tijekom posljednja 24 sata, MAX trgovao je između $ 524.72 (niska) i $ 534.26 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 616.08, dok je rekordna najniža cijena bila $ 524.72.

U kratkoročnim performansama, MAX se kretao +0.33% u posljednjem satu i -4.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mastercard xStock (MAX)

Tržišna kapitalizacija $ 133.74K$ 133.74K $ 133.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M Količina u optjecaju 251.11 251.11 251.11 Ukupna količina 21,069.48227375899 21,069.48227375899 21,069.48227375899

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mastercard xStock je $ 133.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAX je 251.11, s ukupnom količinom od 21069.48227375899. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.22M.