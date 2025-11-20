Massa Bridged BTC Cijena danas

Trenutačna cijena Massa Bridged BTC (WBTC.E) danas je $ 92,308, s promjenom od 0.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WBTC.E u USD je $ 92,308 po WBTC.E.

Massa Bridged BTC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,465.5, s količinom u optjecaju od 0.20 WBTC.E. Tijekom posljednja 24 sata, WBTC.E trgovao je između $ 92,304 (niska) i $ 92,416 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 212,430, dok je rekordna najniža cijena bila $ 92,240.

U kratkoročnim performansama, WBTC.E se kretao -0.04% u posljednjem satu i -10.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Tržišna kapitalizacija $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.47K$ 18.47K $ 18.47K Količina u optjecaju 0.20 0.20 0.20 Ukupna količina 0.2 0.2 0.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija Massa Bridged BTC je $ 18.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBTC.E je 0.20, s ukupnom količinom od 0.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.47K.