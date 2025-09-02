MASQ (MASQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02136501 $ 0.02136501 $ 0.02136501 24-satna najniža cijena $ 0.097122 $ 0.097122 $ 0.097122 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02136501$ 0.02136501 $ 0.02136501 24-satna najviša cijena $ 0.097122$ 0.097122 $ 0.097122 Najviša cijena ikada $ 0.736361$ 0.736361 $ 0.736361 Najniža cijena $ 0.02136501$ 0.02136501 $ 0.02136501 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) -1.63% Promjena cijene (7D) -4.57% Promjena cijene (7D) -4.57%

MASQ (MASQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.095135. Tijekom protekla 24 sata, MASQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02136501 i najviše cijene $ 0.097122, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MASQ je $ 0.736361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02136501.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MASQ se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -4.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MASQ (MASQ)

Tržišna kapitalizacija $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Količina u optjecaju 34.38M 34.38M 34.38M Ukupna količina 37,500,000.0 37,500,000.0 37,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MASQ je $ 3.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MASQ je 34.38M, s ukupnom količinom od 37500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.57M.