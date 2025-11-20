Mashida Cijena danas

Trenutačna cijena Mashida (MSHD) danas je $ 0.00592328, s promjenom od 3.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSHD u USD je $ 0.00592328 po MSHD.

Mashida trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 59,269,417, s količinom u optjecaju od 10.00B MSHD. Tijekom posljednja 24 sata, MSHD trgovao je između $ 0.00588307 (niska) i $ 0.00624937 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02299756, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0057113.

U kratkoročnim performansama, MSHD se kretao -0.14% u posljednjem satu i -36.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mashida (MSHD)

Tržišna kapitalizacija $ 59.27M$ 59.27M $ 59.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.27M$ 59.27M $ 59.27M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mashida je $ 59.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSHD je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.27M.