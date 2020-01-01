Masha and the Bear (MASHA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Masha and the Bear (MASHA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.

Masha and the Bear (MASHA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Masha and the Bear (MASHA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Ukupna količina: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Povijesni maksimum: $ 0.04722191 $ 0.04722191 $ 0.04722191 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00143454 $ 0.00143454 $ 0.00143454 Saznajte više o cijeni Masha and the Bear (MASHA)

Masha and the Bear (MASHA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Masha and the Bear (MASHA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MASHA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MASHA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MASHA tokena, istražite MASHA cijenu tokena uživo!

