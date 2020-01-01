Masha and the Bear (MASHA) Tokenomika
MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MASHA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MASHA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.