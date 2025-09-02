Masha and the Bear (MASHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00154908 $ 0.00154908 $ 0.00154908 24-satna najniža cijena $ 0.0018123 $ 0.0018123 $ 0.0018123 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00154908$ 0.00154908 $ 0.00154908 24-satna najviša cijena $ 0.0018123$ 0.0018123 $ 0.0018123 Najviša cijena ikada $ 0.04722191$ 0.04722191 $ 0.04722191 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -8.76% Promjena cijene (1D) -14.12% Promjena cijene (7D) -30.47% Promjena cijene (7D) -30.47%

Masha and the Bear (MASHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00154923. Tijekom protekla 24 sata, MASHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00154908 i najviše cijene $ 0.0018123, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MASHA je $ 0.04722191, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MASHA se promijenio za -8.76% u posljednjih sat vremena, -14.12% u posljednjih 24 sata i -30.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Masha and the Bear (MASHA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,982,008.369327 999,982,008.369327 999,982,008.369327

Trenutačna tržišna kapitalizacija Masha and the Bear je $ 1.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MASHA je 999.98M, s ukupnom količinom od 999982008.369327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.55M.