Mascot of the Unholy Year Logotip

Mascot of the Unholy Year Cijena (BUIO)

Neuvršten

1 BUIO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Mascot of the Unholy Year (BUIO)
Mascot of the Unholy Year (BUIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147866
$ 0.00147866$ 0.00147866

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.97%

+3.97%

Mascot of the Unholy Year (BUIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUIO je $ 0.00147866, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mascot of the Unholy Year (BUIO)

$ 12.62K
$ 12.62K$ 12.62K

--
----

$ 12.62K
$ 12.62K$ 12.62K

998.39M
998.39M 998.39M

998,390,991.229656
998,390,991.229656 998,390,991.229656

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mascot of the Unholy Year je $ 12.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUIO je 998.39M, s ukupnom količinom od 998390991.229656. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.62K.

Mascot of the Unholy Year (BUIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mascot of the Unholy Year u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mascot of the Unholy Year u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mascot of the Unholy Year u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mascot of the Unholy Year u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+25.51%
60 dana$ 0+17.20%
90 dana$ 0--

Što je Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Resurs Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Službena web-stranica

Mascot of the Unholy Year Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mascot of the Unholy Year (BUIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mascot of the Unholy Year (BUIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mascot of the Unholy Year.

Provjerite Mascot of the Unholy Year predviđanje cijene sada!

BUIO u lokalnim valutama

Mascot of the Unholy Year (BUIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mascot of the Unholy Year (BUIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mascot of the Unholy Year (BUIO)

Koliko Mascot of the Unholy Year (BUIO) vrijedi danas?
Cijena BUIO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUIO u USD?
Trenutačna cijena BUIO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mascot of the Unholy Year?
Tržišna kapitalizacija za BUIO je $ 12.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUIO?
Količina u optjecaju za BUIO je 998.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUIO?
BUIO je postigao ATH cijenu od 0.00147866 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUIO?
BUIO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUIO?
24-satni obujam trgovanja za BUIO je -- USD.
Hoće li BUIO još narasti ove godine?
BUIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
