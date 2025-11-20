Marvin The Robot Cijena danas

Trenutačna cijena Marvin The Robot (MARVIN) danas je $ 0.0040264, s promjenom od 3.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MARVIN u USD je $ 0.0040264 po MARVIN.

Marvin The Robot trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 31,999, s količinom u optjecaju od 7.95M MARVIN. Tijekom posljednja 24 sata, MARVIN trgovao je između $ 0.00387988 (niska) i $ 0.00415732 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00637845, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00387988.

U kratkoročnim performansama, MARVIN se kretao -0.59% u posljednjem satu i -13.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Marvin The Robot (MARVIN)

Tržišna kapitalizacija $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.14K$ 38.14K $ 38.14K Količina u optjecaju 7.95M 7.95M 7.95M Ukupna količina 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marvin The Robot je $ 32.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARVIN je 7.95M, s ukupnom količinom od 9472220.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.14K.