Marvin On Base (MOB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Marvin On Base (MOB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Marvin On Base (MOB) Informacije Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens. Službena web stranica: https://marvinonbase.com/ Kupi MOB odmah!

Marvin On Base (MOB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Marvin On Base (MOB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 81.90K $ 81.90K $ 81.90K Ukupna količina: $ 1.50T $ 1.50T $ 1.50T Količina u optjecaju: $ 1.50T $ 1.50T $ 1.50T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.90K $ 81.90K $ 81.90K Povijesni maksimum: $ 0.00000548 $ 0.00000548 $ 0.00000548 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Marvin On Base (MOB)

Marvin On Base (MOB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Marvin On Base (MOB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOB tokena, istražite MOB cijenu tokena uživo!

MOB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOB? Naša MOB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOB predviđanje cijene tokena odmah!

