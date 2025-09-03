Marvin On Base (MOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.75% Promjena cijene (1D) -1.94% Promjena cijene (7D) -22.09% Promjena cijene (7D) -22.09%

Marvin On Base (MOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOB se promijenio za -3.75% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i -22.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marvin On Base (MOB)

Tržišna kapitalizacija $ 81.47K$ 81.47K $ 81.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 81.47K$ 81.47K $ 81.47K Količina u optjecaju 1.50T 1.50T 1.50T Ukupna količina 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marvin On Base je $ 81.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOB je 1.50T, s ukupnom količinom od 1500000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 81.47K.