Marvin Inu (MARVIN) Tokenomika
Marvin Inu (MARVIN) Informacije
Fluffy Fun with MarVin
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Innovative Investment
Big Growth Potential
Dynamic Mechanism
Global Community
Exciting Events
Elon's Favorite Pup
Stray Dog Rescue Fund
Marvin Inu (MARVIN) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Marvin Inu (MARVIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Marvin Inu (MARVIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Marvin Inu (MARVIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj MARVIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja MARVIN tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku MARVIN tokena, istražite MARVIN cijenu tokena uživo!
MARVIN Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide MARVIN? Naša MARVIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
